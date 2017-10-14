أطلق فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس مبادرة توفير الطاقة وأصدقاء البيئة وذلك ضمن فعالياته والتزامه نحو المجتمع والبيئة، حيث يلتزم بمساهمة فعالة في الحد من استهلاك الطاقة من خلال الابتكار وبرامج العمل الجماعي والبرامج البيئية التي تستهدف بدائل عصرية ومتجددة بالتنسيق مع الضيوف والعاملين في الفندق.

ونظم فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس دورات تدريبية متخصصة بأسس توفير الطاقة لموظفي الفندق على مدار الأشهر الماضية بإشراف المختصين، مدير التدريب والتطوير ومدير قسم الهندسة والصيانة بالفندق.

شارك في الدورة جميع موظفي الفندق، حيث استعان مدير التدريب والتطوير ومدير قسم الصيانة بالبرامج والفيديوهات لشرح وتمثيل طريقة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى توفير الطاقة، بالإضافة إلى عرض الأفلام الموجزة والمتضمنة للعديد من الطرق التي تساعد في تكوين نواة لفندق صديق للبيئة.

هذا، وقد تعرف الجميع من خلال الدورة على الإجراءات والبرامج التي اتخذها الفندق في هذا الصدد وأثنى على هذا الحدث مدير عام فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس السيد سيف الدين محمد الذي قال «نحن سعداء في تطبيق هذه المبادرة وان نكون من اول فنادق الكويت في خوض هذه التجربة الفريدة في الكويت ومن أجل تعزيز الوعي بأهمية توفير الطاقة التي تعد مصدرا لا غنى عنه في حياتنا اليومية ولابد لنا من المحافظة عليه وعلى البيئة».