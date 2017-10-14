صرح رئيس مجلس إدارة جمعية اشبيلية التعاونية بسام المطيري، بأنه وحرصا منه على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة الكرام فقد طلب مقابلة وكيل وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم وطلب منها المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لبعض مشاكل المنطقة.

وقال إنه قام يوم الثلاثاء الماضي مع المدير العام لجمعية اشبيلية التعاونية صلاح المطيري بمقابلة الوكيل الغنيم، وتمت مناقشة بعض احتياجات المنطقة وخاصة ما يتعلق بالمواقف الخلفية للجمعية ومدخل منطقتي اشبيلية والرحاب من جهة شارع الغزالي.

وقد أبدت الوكيلة تفهما لاحتياج المنطقة، وأوعزت مشكورة إلى جهة التنفيذ بالوزارة «صيانة الطرق» للإسراع في تنفيذ وإنجاز المواقف الخدمية للجمعية بالسرعة الممكنة، متوقعا البدء بأعمال التأهيل والتجهيز للمكان وإنجاز المطلوب قبل نهاية العام الحالي.

أما فيما يخص مدخل المنطقة من جهة شارع الغزالي وطلب توسعة المدخل لتجنب الازدحام الدائم، فقد قامت الوكيلة مشكورة بتحويل الطلب إلى اللجنة الخماسية كونها جهة الاختصاص، وقد وعدتنا بدعم أي مقترح يكون في مصلحة المواطنين.

لذا نجد من الواجب علينا التقدم بالشكر الجزيل للمهندسة عواطف الغنيم وإلى عبدالكريم الرشيدي من أسرة مكتب الوكيل على ما لمسناه من حرص على خدمة المواطنين الكرام وتلقي المقترحات والشكاوى بكل رحابة صدر، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.