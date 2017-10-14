عاطف رمضان

كرمت جمعية المهندسين الإعلاميين والمهندسين المتطوعين لجهودهم في إنجاح ورشة العمل الإقليمية «تقنيات كفاءة الطاقة والتبريد» التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة.

وقال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي إن مجلس إدارة وأعضاء الجمعية يعربون عن شكرهم لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق، لرعايته لهذه الورشة، معربا عن شكره ايضا للإعلاميين والمهندسين المتطوعين بالجمعية وكذلك الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وأشار الى ان الورشة لاقت إقبالا ملحوظا حيث شارك فيها 304 متدربين.

وفي نهاية الحفل قدم العتل دروعا تكريمية للإعلاميين والمهندسين المتطوعين وعدد من موظفي الجمعية.‏‫