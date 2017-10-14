فرج ناصر

كشف نائب رئيس مجلس الادارة لنقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة سليمان الدوسري، عن بدء النقابة التحضير لبرامجها الخدمية الخاصة في الموسم القادم تتضمن توفير العديد من الخدمات غير المسبوقة لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن النقابة ستعمل على توفير خدمات جديدة تقدم لأول مرة في تاريخ العمل النقابي.

وقال ان هناك استمرارا للسحوبات المختلفة وشبه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونيـــة والرحلــــات السياحية التي تقدمها النقابة للأعضاء تجهز حاليا لبدء موسمها القادم بالسحب على عدد٢ طقم ذهب سحب للسيدات، داعيا جميع موظفي الوزارة الى الإسراع في التسجيل بعضوية النقابة وذلك للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية والتي تقدم لأول مرة في تاريخ النقابة.

وأضاف: «كما وعدناكم وعاهدناكم بأن هناك الكثير من المفاجآت التي سيلاحظها ويلمسها أعضاء الجمعية العمومية بشكل دائم ودوري، مبينا أن السحب سيكون عن طريق السحب العشوائي لرقم العضوية في بهو الوزارة».

وقال: هناك متابعة لأوضاع المشتركين، حيث يمكن الاتصال بمكتب النقابة الموجود بالوزارة وكذلك مقر النقابة بميدان حولي، حيث تسعى النقابة إلى توفير كل الخدمات للأعضاء، متمنيا من أعضاء مجلس الإدارة لجميع المشتركين وأعضاء الجمعية العمومية متابعة عروض النقابة وكل ما هو جديد بالنقابة عن طريق مواقعنا الإلكترونية.