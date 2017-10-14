أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية ممثلة بفريق الخطط التنفيذية للتنمية المجتمعية في الكليات والأكاديميات العسكرية أنها ستنظم برنامجها التدريبي الثقافي والتنموي لتنمية الهوية الوطنية لدى طلبة وضباط الكليات العسكرية خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر المقبل.

وقال المدير العام للهيئة رئيس الفريق عبدالرحمن المطيري في تصريح صحافي عقب اجتماع الفريق إن البرنامج سيتم بأساليب تفاعلية متنوعة وفقا لأهداف ومحتويات البرنامج.

وأوضح المطيري أن البرنامج الذي سيشهد ورش عمل وعروضا ومناقشات جماعية وعصفا ذهنيا ودراسة حالات وتدوين مذكرات يهدف إلى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن واثراء الشخصية الشبابية. وأضاف ان البرنامج ثقافي تعليمي إثرائي موجه للشباب والطلبة والخريجين ويركز على مقومات الهوية الوطنية كأسلوب حياة للمجتمع الكويتي وإثرائه بقيمة الدينية ولغته العربية وبالعادات والتقاليد الراسخة التي تعزز التماسك والألفة وروح العائلة الواحدة.

ولفت الى ان البرنامج سيلقي الضوء على خصائص هوية المجتمع الكويتي التي تميزه عن محيطه حيث تنفرد الكويت عن غيرها بممارسة الديموقراطية والتمسك بالقيم الإسلامية والعادات الأسرية بمفاهيمها المختلفة وارتباطها بالقيم المجتمعية المختلفة مما يعمل على توليد الاندماج الهوية ويزيدها تماسكا.

وأوضح المطيري ان الهيئة تسعى إلى ابراز الهوية الوطنية كقيمة محورية وتعمل على تنمية شخصية الشباب الكويتي والتأكيد على سماته وذاتيته وتمسكه واعتزازه بثقافته وبلغته وعقيدته وحضارته وتاريخه والارتكاز على الإرث الإسلامي والهوية العربية.

وأشار إلى أن دليل الهوية الوطنية تجسيد لها بشكلها العلمي والعملي وللقيم وما فيها من معان ومفاهيم ويتم تقديمها بشكل ملموس وإبرازها بأطر معرفية ونظرية تجمع بين المستقبل والحاضر ويتناول الوطن كتراث إنسان وعمراني يتعايش مع الأصالة والمعاصرة ومبادئ المواطنة في دستور الكويت والمجتمع المدني.