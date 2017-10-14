التعريف بأهم القوانين الدولية والمهنية الخاصة بحقوق المعاقين





محمد راتب

شكلت لوياك لجنتين متخصصتين، الأولى صحية والأخرى ثقافية، وقد ساهم في اللجنة الصحية بوابة التدريب العالمية بإدارة مؤسستها نورة العثمان، لتوفير المدربين والتعريف بأنواع الإعاقات المختلفة وكيفية دمج أفراد ذوي الاعاقة في المجتمع، بهدف نشر الوعي وإلقاء الضوء على مشاكل الأفراد من ذوي العاقة على حياتهم الوظيفية والاجتماعية إلى جانب التعرف على القوانين الدولية والمحلية الخاصة بحقوق هذه الفئة، وقد ناقش المتطوعون في اللجنة أهم الحلول المقترحة لحل المشاكل الخاصة بذوي الإعاقة وطريقة الإتيكيت المناسبة في التعامل مع أفراد هذه الفئة.

كما نظمت «لوياك» بالتعاون مع «شركة داو كيميكال» أيضا لجنة ثقافية ضمت عددا من المشاركين، والهدف منها مساهمة المشاركين في إنتاج مادة للموسوعات الحرة وتعريفهم بالأماكن السياحية والثقافية في الكويت، إلى جانب إعداد مادة فيلمية لتعريف السائح بأهم الأماكن السياحية في البلاد.

وتم الكشف عن مشاريع المشاركين في اللجنتين الصحية والثقافية بإقامة معرض بمول 360 بحضور المشاركين والمتطوعين في اللجنتين، وقد قام المشاركون في اللجنة الصحية بعرض ما تعلموه من جوانب التوعية، وعلاقتهم بالجمهور من أجل إيصال الهدف المنشود إلى المجتمع من خلال التوعية الصحية، كما عرض المشاركون في اللجنة الثقافية صورا من المشاريع التي تم تنفيذها بهدف التوعية.