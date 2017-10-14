أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان الكويت تابعت باهتمام بالغ المباحثات التي جرت بين الأشقاء الفلسطينيين في حركتي فتح وحماس لتؤكد ان ما تم التوصل إليه من اتفاق للمصالحة الوطنية بينهما يعد إنجازا تاريخيا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حالة الانقسام والتفكك التي أضرت بالقضية الفلسطينية كثيرا، كما ان هذا الاتفاق يعد مدخلا لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الجسام التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد ‏المصدر في هذا الصدد بالدور المحوري والبناء الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل لهذا الاتفاق، مجددا موقف الكويت الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد كل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.