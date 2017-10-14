بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة عن انطلاق العمل في اختبارات الكفاءة المهنية للعمالة الوافدة العاملة داخل القطاع الخاص، موضحة ان البداية كانت مع وزارة التربية وشملت التعليم الخاص والتعليم النوعي.

وقالت المصادر ان ما يقارب الـ 227 مدرسا في القطاعين خضعوا للاختبار اجتاز 200 منهم الاختبار في المرة الأولى والبقية سيخضعون لإعادة الاختبار مرة ثانية وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيعاد الاختبار مرة ثالثة وفي حال عدم الاجتياز يتم إلغاء العقد ويعاد الى الدولة القادم منها.

وكشفت المصادر عن التوسع في الاختبارات لتطول كل المهن التعليمية، بالإضافة الى فنيي الكهرباء والتكييف والتمريض فيما بعد تمهيدا لتشمل خلال خطة متكاملة كل المهن والوظائف.