رشيد الفعم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د.فالح العزب ان تطبيق قانون صندوق الأسرة سيبدأ في الأول من نوفمبر المقبل بعد أن أعطى التعليمات بهذا الشأن، وذلك بعد سنتين من إقرار القانون الذي نص على ان الصندوق يتبع وزارة العدل وتتكون موارده من مبلغ قيمته 3 ملايين دينار تخصصه الدولة في ميزانية الوزارة والتبرعات والهبات غير المشروطة، مشيرا الى ان هذه الموارد تخصص لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء والتي يتعذر تنفيذها، موضحا ان الصندوق يعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.