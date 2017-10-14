فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الخدمات بثينة السبيعي أنه جار الآن إعداد وإنشاء شركة بريد تدار على أسس تجارية لتوفير خدمات بريدية تضاهي الخدمات البريدية العالمية.

وأضافت أن الوزارة تنسق مع إدارة الفتوى والتشريع لإصدار القانون وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، مؤكدة ان هذا المشروع سيتم بواسطة القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت إن الوزارة تعمل الآن على تشغيل المرحلة الثانية لإيصال الخدمة الهاتفية الثابتة لجميع مناطق الكويت عن طريق نظام (الفايبر).

وأضافت ان الوزارة تسعى الآن لتغطية ما تبقى من سد الوظائف الإشرافية وتسكين الوظائف الشاغرة منها لموظفي الوزارة وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.