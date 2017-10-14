عادل الشنان

أوقفت الإدارة المالية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف «الإضافي» للموظفين والإدارات غير المستحقة تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة الرامية إلى ترشيد وتخفيض النفقات وصرفها في الطريق الصحيح.

وكشف مصدر مسؤول عن أن القرار جاء بعد انتهاء الإدارة المالية من رصد كل المصاريف الزائدة عن الحاجة لاسيما منح ساعات اضافية لإدارات وموظفين لا يحتاجون اليها أو أن العمل لا يتطلبها.

وأوضح اتخاذ الإدارة المالية خطوات أخرى بشأن الإضافي لدى الإدارات الأخرى، أبرزها أن تكون بشكل تدريجي بحيث ينتقل من إدارة لأخرى بعد انتهاء الأولى من ملفات أو معاملات مكدسة لديها نظرا للضغط اليومي الذي تتم مواجهته تصل إلى 500 معاملة يوميا والسماح للإدارة الثانية بالحصول على الإضافي بعد نقل الملفات إليها.

ونفى المصدر أن يكون تم إيقاف الصرف لإدارة دون أخرى، لافتا إلى ان القرار المطبق من قبل الوكيل المساعد للشؤون المالية محمود القطان يصب في مصلحة العمل والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات، الأمر الذي يتوافق مع السياسة المالية للمؤسسة التي تم تعديلها منذ العام 2014.