أعلنت وزارة الكهرباء والماء بدء تنفيذ برنامج المسح الميداني لنظم المعلومات الجغرافية لأول مرة في البلاد، وذلك بمنطقة غرناطة السكنية بغية تسهيل عمليات إصلاح الأعطال الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان البرنامج المستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل سيتم بوساطة تتبع مسارات كيبلات الضغط المنخفض المغذية لقسائم المستهلكين.

ودعت عموم المستهلكين الى التعاون مع الفرق المعنية، لاسيما ان «العمل سيتضمن تركيب مجموعة من الأجهزة المخصصة بجوار عداد الكهرباء الخاص بالقسيمة».

ويعد نظام المعلومات الجغرافية من أهم ركائز تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء نظرا لحجم التعقيدات في بياناتها إذ يسهم في توفير المعلومة المكانية وبالتالي سرعة الحصول على الحلول المثلى لمسارات الشبكة.