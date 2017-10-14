كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة عمل محافظة العاصمة، رئيس قسم التطوير الفني في إدارة الحاسب الآلي في الهيئة م.عبدالله الفيلكاوي.

وحضر الحفل مدير الإدارة حسن الخضر، والموظفون طه بوعركي وعصام المنيع نيابة عن زملائهم العاملين في الفترة المسائية بإدارة عمل العاصمة.

وقال مدير الإدارة حسن الخضر في تصريح له على هامش الاحتفال، ان التكريم جاء بسبب تميز وإخلاص وتفاني م.الفيلكاوي وعطائه غير المحدود، وتعاونه الدائم مع المشكلات التي تتعرض لها أجهزة الحاسوب في الإدارة بالسرعة الممكنة تفاديا لحدوث اي تأخير لمعاملات المراجعين، والتي تحرص الهيئة من خلال إداراتها المختلفة على تنفيذ طلباتهم المقدمة على أكمل وجه.

وأضاف الخضر: «ان القائمين على «القوى العاملة» يشعرون بالفخر لجهود الشباب الكويتي من أمثال م.الفيلكاوي، والذي تزخر الهيئة ولله الحمد بمثل تلك الكفاءات الشبابية الوطنية الحريصة على خدمة الوطن والمواطن.

مختتما حديثه: «ان ما بادر به الموظفون في الفترة المسائية من تكريم م.الفيلكاوي يستحق منا كل الشكر، وهذا يدل على روح الفريق الواحد بين كل العاملين في الهيئة».