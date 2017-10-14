ليلى الشافعي

عبر مدرب التنمية البشرية المستشار التربوي محمود السحيتي عن خالص سعادته بتواجده في جمعية بشائر الخير ولقائه بالتائبين للمرة الثانية، مشيرا أنه لا يتوانى عن قبول الدعوة للجمعية مهما كان حجم انشغالاته، مؤكدا أن مجموعة التائبين الذين ترعاهم بشائر الخير ضربوا مثالا قويا في قوة الثبات والقدرة على تحدي العقبات وقهر المخدرات القاتلة.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية تحت عنوان «اكسب نفسك» والتي تحدث فيها عن آلية عمل المخ البشري، موضحا أن المخ وظيفة العقل (هو الذي يقوم بتشغيله)، مشيرا إلى أن عقل الإنسان ينقسم إلى العقل الواعي أي الظاهر بنسبة 10%، والعقل اللاواعي أي الباطن بنسبة 90%، مبينا أن العقل الباطن هو مخزن الأفكار والخبرات، إذ ان ما تفكر به موجود داخل العقل، موضحا أنه إذا قمت بتخزين أفكار إيجابية فسيكون من السهل التعامل معها والاستفادة منها.

وأضاف السحيتي أن النفس البشرية تتكون من ثلاثة أشياء رئيسية هي (الجسد – الروح – الذات) والتي تمثل مجموعة الأفكار والمشاعر والمعتقدات والبرامج.

ووجه سؤالا للتائبين أجاب عنه من أين يكتسب الإنسان برامجه وخبراته؟ حيث قال بعد ان شارك الحضور في الإجابة: يكتسب الإنسان هذه الخبرات من الوالدين والمدرسة والمجتمع والإعلام، مبينا أن اللغة هي العامل المشترك بين هؤلاء سواء كانت منطوقة أو مرئية أو مسموعة.

كما تحدث السحيتي خلال الدورة عن العقل اللاواعي والذي يسجل فيه أي تجربة أو صور أو أحداث، متسائلا عن عدد الأفكار التي تمر في عقل الإنسان يوميا.

حيث تقول الدراسات ان نحو 148 ألف فكرة سلبية تدخل العقل يوميا، وهذه تسبب نحو 75% من الأمراض النفسية والعقلية.

من جانب آخر، تحدث المدرب السحيتي عن (مثلث مرسيدس) والذي يحوي المشاعر، والتفكير، والسلوك. والذي يمثل الحالة الفسيولوجية للشخص.

وحذر في ختام المحاضرة التائبين من الأفكار السلبية قائلا: إذا أتتك فكرة سلبية مثل الموت أو غيره، فحاول أن تغير الواقع الذي تعيشه أو انشغل بفكرة أخرى حتى تطرد تلك الأفكار.

كما حث على تقبل الأفكار الإيجابية من خلال عبارات قصيرة أو تخيل أو أحاسيس إيجابية قوية، مبينا أن أفضل وقت لاستقبال الرسائل الإيجابية هو قبل النوم، كما حث على تنفس الاسترخاء، لأن العقل الباطن لا يعمل إلا بهدوء، والاسترخاء يساعد على توازن فصي المخ وزيادة الأكسجين.

وفي ختام المحاضرة، دار حوار بين المدرب السحيتي والتائبين حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالدورة، وقدم للمحاضرة رئيس لجنة رعاية التائبين الشيخ أحمد البسام.