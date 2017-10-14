بشرى شعبان

استقبل نائب مدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد ريناتو بيدرو فيلا.

وأكد، خلال المقابلة، «حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة عموما، والفلبينية خصوصا»، مشيرا إلى أن «الهيئة، متمثلة في قطاع حماية القوى العاملة، لا تألو جهدا في حماية العمالة، ودفع أي ظلم قد يقع عليهم».

وقال المطوطح إن «القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنظمة له، منح مزايا عدة للعمالة الوافدة من شأنها صيانة حقوقهم المادية والمعنوية»، مؤكدا أن «حرص الكويت على الوفاء بالالتزامات الدولية حول توفير فرص العمل اللائقة والعادلة للجميع وتعزيز نمو عدد العمالة المنتجة، يأتي انطلاقا من ايمانها الراسخ بأهمية تنظيم واستقرار سوق العمل لخدمة الأهداف التنموية».

إلى ذلك تطرق المطوطح خلال اللقاء الى الحديث عن مركز إيواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة، لافتا إلى أن «المركز يقدم الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية للعاملات الوافدات، وهذا جعله محل ثناء وإشادة من قبل المنظمات الدولية».

وتم في نهاية اللقاء اهداء السفير مجموعة من الكتيبات التي قامت بإصدارها الهيئة لتوعية العمالة الوافدة بالكويت.