تشارك الكويت في الدورة الـ 69 من معرض «فرانكفورت» الدولي للكتاب الذي افتتحته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والذي يعد اكبر تظاهرة للكتب في العالم.

ولاقى جناح الكويت اقبالا كبيرا من المهتمين بإصدارات الكتب الجديدة والمسؤولين الكبار الذين كان على رأسهم عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

واشاد الشيخ القاسمي في اثناء زيارته للجناح الكويتي بدور الكويت في مجالات الثقافة واصدار الكتب والترجمة معتبرا ان ذلك جاء بفضل توجيهات الحكومة الكويتية وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وذكر ان الكويت كانت دائما سباقة في مجالي التعليم والثقافة، مبديا اهتمامه بإصدارات «مركز البحوث والدراسات الكويتية» المشارك في المعرض.

كما اثنى على دورها في مجال النشر واصدار الكتب بالقول «انها كانت في طليعة الدول في المنطقة التي ساهمت في اغناء المكتبة العربية بالكتب المختلفة وتعريف العالم بالانتاج الثقافي والتاريخي في العالم العربي».