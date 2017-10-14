آلاء خليفة

ضمن فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات، تمت إقامة عدد من الندوات حول قيادة المرأة الفعالة، كما تم عقد ورشة عمل حول تطوير قيادة المرأة في الشرق الأوسط وحلقات نقاشية حول عوائق تطور المرأة في العمل في مملكة البحرين بتاريخ ٩ الى ١١ أكتوبر ٢٠١٧، ولقد شاركت عدة جهات من الكويت من ضمنها جامعة الكويت، شركة نفط الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، و‎شارك عدد من نساء الكويت الرائدات في مجال عملهن في هذه الفعالية المميزة ومن ضمن المشاركات د.هنوف محمد الحميدي عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت، ود.مينا معرفي من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وم.ندى يوسف المسفر من شركة نفط الكويت.

‎كما شاركت كلية الهندسة والبترول في جناح بالمعرض المصاحب للمؤتمر ممثلا بمركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول، حيث قامت رشا عبدالستار بهبهاني مسؤولة المؤتمرات والمعارض وفاتن عبدالجبار معرفي رئيسة مكتب العلاقات العامة بالكلية بشرح انجازات طلبة كلية الهندسة والبترول ومخرجات الكلية وتعريف الزوار بالمشاريع الهندسية العلمية المبتكرة التي كانت ثمرة حقيقية وواقعية بعد تعليمهم ودراستهم خلال سنوات الدراسة، وقد لاقت المشاريع والانجازات الطلابية اقبال الرواد من طلبة كلية الهندسة في مملكة البحرين ودول الخليج والشركات الهندسية العالمية المشاركة بالمعرض.