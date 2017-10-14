قامت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد ممثلة في السفير كارل بيرغنر وحرمه وأعضاء من السفارة بزيارة إلى متحف بيت العثمان بمنطقة حولي للاطلاع على الموروث الثقافي والإنساني والحضاري للكويت لما يضمه المتحف من مقتنيات وقطع نادرة تدلل على تطور الكويت.

واستمع السفير وأعضاء السفارة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مركز العمل التطوعي ورئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي عن أجزاء المتحف وأهم القطع النادرة الموجودة به ونشأة بيت عبدالله عبداللطيف العثمان وما يمثله هذا المبنى من دلالة على تطور المباني في الكويت قديما.

وأبدى بيرغنر سعادته لزيارة هذا الصرح الذي يؤرخ لتاريخ الكويت، مبديا أعجابه بطريقة عرض المقتنيات وحرية الحركة داخل المتحف، وتقسيم المتحف إلى أجزاء متعددة تضم مقتنيات عديدة تسهل معرفة الموروث الثقافي والحضاري للكويت. ونصح بزيارة المتحف للاطلاع على هذا الكم الهائل من المقتنيات الكويتية الأصيلة.

والجدير بالذكر أن متحف بيت العثمان يتبع مركز العمل التطوعي ويديره فريق الموروث الكويتي من خلال شباب وفتيات تطوعو للحفاظ على الموروث الثقافي والإنساني لدولتنا الحبيبة، والمتحف يوثق تاريخ الكويت بما يضمه من متاحف متعددة تشمل متحف رحلة الحياة ومتحف الحياة البرية والبيت الكويتي ومتحف الدراما الكويتية القديمة ومتحف الرياضة وغيرها، كما يعمل الفريق على توسعة المتحف من خلال إنشاء متاحف جديدة يعمل على تجيزها خلال هذه الفترة.

يذكر أن المتحف يفتح أبوابه للزائرين يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا ومن الساعة 4 عصرا إلى الساعة 9.30 مساء.