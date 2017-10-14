أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية في الكويت ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش أمس الأول أن الاتحاد سيطلق خطة لدعم استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام، لاسيما بدول جيبوتي والصومال وجزر القمر.



وقال العواش في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إنه ترأس اجتماعا لمكتب الشؤون الطارئة باتحاد إذاعات الدول العربية «وهو لقاء يأتي في وقت مهم جدا نظرا لما تشهده الساحة الإعلامية من أحداث وتطورات، حيث رأت رئاسة الاتحاد أن تعقد مثل هذا الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع والملفات المهمة».



وأضاف انه تم الاتفاق على خطة لدعم اللغة العربية في الهيئات الإذاعية والتلفزيونية لكل من جيبوتي والصومال وجزر القمر وذلك عبر تكثيف الدورات التدريبية بأكاديمية الاتحاد والمخصصة لإعلاميي هذه الدول إضافة إلى رفع مستوى التبادلات البرامجية مع هذه الهيئات لتعزيز ونشر اللغة العربية فيها.



وشدد العواش على أن «اتحاد إذاعات الدول العربية يشعر بواجب قومي تجاه هذه الدول العربية»، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة أيضا على مقترح إنشاء فندق تابع للاتحاد سيقيم فيه اجتماعاته ومهرجانه السنوي ويستقبل الأعداد الكبيرة من الوفود التي تزوره على امتداد السنة فضلا عن إتاحة استغلاله من باقي مؤسسات العمل العربي المستقرة بتونس كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وغيرها.



واعتبر ان هذا الفندق سيكون بمنزلة «الفرصة الاستثمارية الكبيرة» التي سترفد الموازنة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، مؤكدا ان اجتماع اليوم وافق أيضا على خطة العمل بين الاتحاد وجامعة الدول العربية والتي ستنطلق في يناير المقبل بإشراف من الأمين العام للجامعة العربية.



وأكد العواش ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم حريصان على دعم وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية العربية.



من جهته، اعتبر رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني أحمد عساف أن الاجتماع «مهم حيث تناولنا فيه العديد من المواضيع على رأسها أكاديمية اتحاد إذاعات الدول العربية للتدريب الإعلامي حيث ركزت الوفود المشاركة على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية التي تؤمنها هذه الأكاديمية لتطوير العنصر البشري بالهيئات الأعضاء بالاتحاد».



وأوضح ان الاجتماع تطرق أيضا للتطورات الإعلامية على الساحة العربية وعلاقات الاتحاد بالمنظمات الموازية في أوروبا وآسيا وسبل تطويرها.



وانطلقت الثلاثاء الماضي بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس اجتماعات اللجان الدائمة تمهيدا لانعقاد الدورة 98 للمجلس التنفيذي والجمعية العامة في دورتها الـ 37 في ديسمبر المقبل.