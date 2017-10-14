القرض الـ 13 من نوعه الذي يقدمه إلى جمهورية مالي

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية مالي بقيمة 5ر9 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب لمدينة باماكو.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم السبت إن المشروع يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة والمناطق المجاورة بتوفير المياه اللازمة من نهر النيجر بكميات كافية ومستدامة لتلبية الزيادة المتسارعة في الطلب على المياه.



وأضاف أن المشروع يتكون بشكل رئيسي من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لتوسعة مشروع المياه باماكو - المرحلة الأولى من خلال إنشاء محطة جديدة لمعالجة المياه ومد الخطوط الناقلة فضلا عن إنشاء الخزانات ومحطات الضخ ومد شبكات التوزيع والوصلات المنزلية وصنابير المياه المعدنية.



وأوضح أن المشروع يشمل أيضا تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاء والإشراف على التنفيذ والدعم المؤسسي وإدارة المشروع.



ولفت الصندوق إلى أنه يعتمد كليا على موارده الذاتية في تقديم القروض ومساعداته التنموية التي تخدم سياسة الكويت الخارجية.

وذكر أن القرض المقدم جاء تنفيذا لمبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التي أعلنها خلال المؤتمر العربي - الإفريقي الذي استضافته الكويت في نوفمبر عام 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي وللمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول الإفريقية خلال خمس سنوات.



وبين الصندوق أن القرض المقدم هو الـ 13 من نوعه الذي يقدمه إلى جمهورية مالي إذ سبق أن قدم 12 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ50.4 مليون دينار (نحو 9ر166 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات هناك فضلا عن تقديم ثلاث معونات فنية من الحكومة الكويتية بقيمة 7ر6 مليون دينار أي مايعادل 23 مليون دولار وسحبت كاملة.



ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام هشام الوقيان وعن جمهورية مالي وزير المالية لاباوبو.





