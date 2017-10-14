ارتفع سعر برميل النفط 65 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 54.12 دولار أمريكي مقابل 53.47 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس وسط أنباء عن ارتفاع حجم الطلب الصيني كما دعم الاسعار قرار الرئيس الأمريكي بعدم الإقرار بأن إيران تمتثل إلى الاتفاق النووي اضافة الى التوترات الحاصلة في العراق.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 92 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 17ر57 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي 85 سنتا ليصل الى 45ر51 دولار.