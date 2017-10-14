كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق التفتيش ومتابعة المحلات والاسواق لمكتب مدير الفرع بجولة تفتيشية على المجمعات التجارية في منطقة العقيلة وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار#بتعاونكم_نجملها

وفي هذا السياق اوضح فريق التفتيش ومتابعة المحلات لمكتب مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي ان الجولة استهدفت التأكد من التزام المحلات بتجديد تراخيص الاعلانات و حصول العاملين على الشهادة الصحية قبل العمل .

واضاف الفريق انه تم تحرير عدد 17 محضر مخالفة تنوعت ما بين انتهاء ترخيص الاعلان و عدم حصول العامل على شهادة صحية وتشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية وفتح ودارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية بالاضافة الة غلق محلين لمخالفة قوانين ولوائح البلدية .

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت اصحاب المحلات التجارية والعاملين بضرورة الالتزام باستخراج الشهادة الصحية للعاملين, وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun