أكد ديوان المحاسبة أهمية الدور الذي يؤديه في متابعة أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة التي تأخذها الحكومات في الاعتبار لدى وضع الخطط التنموية واتخاذ القرارات المهمة.

وقالت مديرة إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية بديوان المحاسبة فاطمة البصيري في بيان صحفي صادر عن الديوان اليوم انه خلال ديسمبر 2014 كلفت الامم المتحدة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بمساعدة الأجهزة العليا للرقابة على الالتزام باعطاء الأولوية للقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ولفتت الى ات الأمم المتحدة كلفت (الإنتوساي) أيضا بضرورة تحسين كفاءة المساءلة والفعالية والشفافية في الإدارة عن طريق بناء وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة مع ضرورة تمتعها بالاستقلالية وحمايتها من التأثيرات الخارجية.

وذكرت ان ديوان المحاسبة شكل فريق عمل من العناصر الوطنية من ذوي الكفاءة وكلفه بمتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة وذلك التزاما منه باتباع المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في هذا الصدد.

وقالت البصيري ان فريق العمل المكلف يعمل على دراسة وتحليل الأهداف والغايات المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة ضمن الخطة الشاملة للتنمية المستدامة للسنوات 2016-2030 وتحديد الأهداف التي تحظى بالأولوية منها.