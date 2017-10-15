دشنت «جمعية الراسخون في العلم» بالتعاون مع قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة في جامعة الكويت ومركز الأنوار، الدورة العلمية الأولى لشرح كتاب «أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل بنظم تمام المنة لأبي المساكين»، والذي يعد من أهم كتب العقيدة عند أهل السنة وأصفاها وأنقاها وأبعدها عن التعقيد والإغراق في التفاصيل فهي الأساس الذي لابد منه، والغراس الطيب الزكي، ولا عجب فمؤلفه هو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله.

وقد طبعت جمعية «الراسخون في العلم» الكتاب طبعة خاصة بعناية الشيخ د.ياسر عجيل النشمي، حيث أضاف نظم تمام المنة لأبي المساكين ترغيبا لطلبة العلم في حفظها عن ظهر قلب، كما تم وضع أسئلة وتمارين واختبارات لمسائل الأبواب مع ذكر الإجابات الصحيحة في نهاية الكتاب، مع إصدار نسخة إلكترونية مسموعة ومقروء، وقد راجع الكتاب وقدمه الشيخ د.عثمان محمد الخميس.

وخلال الدورة أكد د.عثمان محمد الخميس أهمية العقيدة وآثار كلمة التوحيد في علاقة المسلم بربه والمسلمين، وبيان ثمارها على قلبه وروحه وإيمانه وجوارحه، فهذه غاية من أهم غايات دراسة العقيدة، مشددا على أهمية أن يعي طالب العلم المبتدئ أن دارس العقيدة يجب عليه أن يعف لسانه ويصونه من التجرؤ والتساهل في تكفير المسلمين أو رميهم بالفسق أو وصمهم بالابتداع دون وجه حق ومصلحة معتبرة شرعا، وتحقق للأسباب وانتفاء للموانع، مع علم راسخ صادر من أهله الأثبات.

وقال رئيس مجلس إدارة «جمعية الراسخون في العلم» د. ياسر عجيل النشمي إن الجمعية من الجهات التي تعنى بمجالات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية من خلال نشر أهمية حفظ القرآن وفهم معانيه وبلاغته.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تخريج حفاظ للقرآن الكريم يفهمون حروفه ويقيمون حدوده بعيدا عن الغلو والأفكار المتطرفة ويتخلقون بأخلاق القرآن في تعاملاتهم مع الآخرين، ويتعايشون في سلام ومودة مع كافة أبناء الوطن بما يثمر في نهاية الأمر عن وجود حافظ للقرآن فقيه بأحكامه ومعانيه في كل بيت وأسرة من أسر وطننا الحبيب الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة العلمية التي انطلقت فعالياتها يوم 9 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 25 منه هي باكورة ثمار مذكرة تفاهم وقعتها «جمعية الراسخون في العلم» وكلية الشريعة بجامعة الكويت في يناير الماضي ومن أهم مبادئها إعداد وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل طلبة العلم والعلماء وتدريس العلوم الشرعية، وقد شارك في فعالياتها نحو 60 طالبا من طلبة العلم الشرعي.