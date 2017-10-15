ضمن جهودها الخيرية والإنسانية بدأت جمعية النجاة الخيرية في تنفيذ المرحلة الثانية من حملة ابصار لعلاج مرضى العيون ومكافحة العمى في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد أفاد مدير إدارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني والمرافق للوفد الموجود في مصر للإشراف على تنفيذ هذه الحملة بأنه في اليوم الاول تم اجراء 70 عملية من الحالات المستحقة من مختلف فئات المرضى (الرجال والنساء والأطفال) وفق حالة المريض.

وبين الثويني ان هذه الفعاليات أقيمت في قنا والأقصر بحضور رئيس مجلس مدينة قنا نيابة عن المحافظ، مبينا ان هذه العمليات من بين 500 عملية ستجرى بمختلف محافظات مصر من خلال المرحلة الثانية لحملة ابصار، التي تنفذ في مصر.

وستستمر هذه الحملة اسبوعا بإذن الله، لافتا الى ان الشرائح المستفيدة هم من الفقراء والأرامل والمطلقات والمعاقين ومحدودي الدخل، وهذه العمليات تمت على نفقة اهل الخير الذين قاموا بدعم حملة ابصار المطروحة من قبل جمعية النجاة الخيرية في يوم عرفة الماضي.