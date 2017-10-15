كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة عمل محافظة العاصمة رئيس قسم التطوير الفني في ادارة الحاسب الالي بالهيئة م.عبدالله الفيلكاوي.



وحضر الحفل مدير الادارة حسن الخضر والموظفان طه بوعركي وعصام المنيع نيابة عن زملائهما العاملين في الفترة المسائية بإدارة عمل العاصمة.

وقال مدير الادارة حسن الخضر في تصريح على هامش الاحتفال ان التكريم جاء بسبب تميز وإخلاص وتفاني الفيلكاوي وعطائه غير المحدود، وتعاونه الدائم مع المشكلات التي تتعرض لها اجهزة الحاسوب في الادارة بالسرعة الممكنة تفاديا لحدوث اي تأخير لمعاملات المراجعين، والتي تحرص الهيئة من خلال اداراتها المختلفة على تنفيذ طلباتهم المقدمة على أكمل وجه.

واضاف الخضر: اننا فخورون بالجهود المخلصة للكفاءات الشبابية الوطنية في تطوير العمل وتذليل العقبات امام المراجعين، لافتا الى ان ما بادر به الموظفون في الفترة المسائية من تكريم الفيلكاوي يستحق منا كل الشكر، وهذا يدل على روح الفريق الواحد بين كل العاملين في الهيئة.