أعلن الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج مشاركة الوزارة في معرض المشروعات الصغيرة والحرفية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وذلك خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال العرفج في تصريح صحافي إن المعرض يهدف إلى تعريف الشركات والمؤسسات والمستثمرين بشكل خاص وكافة المجتمع الكويتي بشكل عام على الابتكارات والمشاريع الرائدة للشباب، مؤكدا حرص الوزارة على المشاركة في مثل هذه المعارض، مشيرا بالوقت نفسه الى أن هذا العمل المشترك له ثمرة نجاح بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشاد العرفج بدور غرفة التجارة والصناعة الفعال، وحرصها على استثمار وقت فراغ الشباب بما ينفعهم وينفع مجتمعهم لأنهم ثروة الكويت وبهم ترقى البلاد في جميع المجالات خاصة أنه تم جمع كل الأنشطة الخاصة بالشباب تحت مظلة واحدة ما يسهل على الشباب التواصل والمشاركة في الفعاليات، وذلك تحت إطار فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017.