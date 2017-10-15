تنسيق مع ديوان الخدمة والجهات الحكومية بشأن نقل موظفي مدينة صباح الأحمد السكنية



عادل الشنان

أقـــرت لجنة الخدمـــات العامة في مجلس الوزراء جدول متابعة الأعمال الخاصة بتشغيل الخدمات والمباني العامة في المدن الإسكانية الجديدة لاسيما الجنوبية منها بعد تأخر الجهات الحكومية في استكمال طواقمها بالرغم من تسلمها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وكشف مصدر مسؤول عن أن السكنية سلمت مئات المباني السكنية في مدينة صباح الأحمد ضمن القطاعات المختلفة باستثناء القطاع C الذي واجه تأخرا سابقا بسبب فشل المقاول الأول في استكمال العقد وعدم التزام المقاول الثاني بوقت تقديم الكفالة المادية، ما استدعى طرحها على ثالث باشر فعليا الأعمال منذ عدة أشهر.



وأضاف المصدر أن أعمال المباني العامة في القطاع C شهدت تقدما ملحوظا، حيث من المقرر أن يتم تسليمها بشكل ابتدائي الى «السكنية» خلال النصف الأول من العام المقبل يليها تسليمها إلى الجهات المسؤولة عنها.



وقال: إن «السكنية» تتابع جديا الملاحظات التي ترد بشأن الصرف الصحي، مبينا أن القضية مرتبطة بوزارة الأشغال التي تعمل حاليا على مد أنابيب جديدة لإبعاد المياه المعالجة وغيرها من الشوائب عن المدينة حتى الانتهاء من المحطة الرئيسية.

وعن تشغيل الخدمات الجاهزة، أفاد بأن لجنة الخدمات العامة تسلمت جداول زمنية من الجهات الحكومية المعنية لتشغيل الخدمات الأكثر أهمية خلال الأسابيع القادمة يليها، وبشكل تدريجي، تشغيل باقي الخدمات.



وأشار إلى وجود تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لنقل جميع موظفي مدينة صباح الأحمد السكنية إلى المراكز الموجودة هناك، إضافة إلى مدينة الخيران السكنية وتشغيلها إضافة إلى توفير محطات وقود مؤقتة بالتعاون مع وزارة النفط حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ المحطات على الأراضي المخصصة.



وذكر المصدر أن «السكنية» باشرت فعليا أعمال تمديد الكيبلات الأرضية تمهيدا لإيصال التيار الكهربائي من المحطات الرئيسية إلى الفرعية والقسائم لمشروع الوفرة القائم بعد الإقفال على مناقصتها الشهر الماضي.

وأفاد بأنه يتم حاليا إنجاز التمديدات وإيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية التي من المقرر أن ينتهي أصحابها من البناء بنسبة 60% من إجمالي العدد خلال الربع الأول من العام المقبل.