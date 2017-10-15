القاهرة - هناء السيد

أشار أمين عام نقابة المدربين الكويتيين سلامة الغريب إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية، مطالبا الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للتنمية البشرية بالاهتمام بالعنصر البشري وتنميته وتطوير أدائه الوظيفي والمؤسسي كما طالب بأهمية تنظيم العمل التدريبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للإعلان عن تدشين المنظمة العربية للتنمية البشرية والذي عقد في مكتبة الإسكندرية، بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة الكويت ومصر والسعودية والإمارات ولبنان وسورية والسودان واليمن وعمان والبحرين والمغرب وموريتانيا.

وأضاف الغريب ان عدم تنظيم التدريب سينعكس بالسلب على الأفراد ثم المجتمع وهذا ما يجب الحذر منه، ويتطلب وضع خطط سليمة تواكب سرعة التطورات.

وضم وفد الكويت كلا من: غزيل الدوسري ومنى قاسم ومنال البغدادي وسلوى السكران.

وتناول د.عبدالملك شاهين اتجاه الدولة إلى رؤية 2030 وما تواجهه من تحديات لنجاح هذه الرؤية التي ستحدث تغيرا في تقليل الموارد والنفقات.