فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن الوزارة قامت بربط نظام البصمة (الحضور والانصراف) مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال النظام المتكامل، وبالتالي ينعكس مباشرة على راتب الموظفين من حيث الخصم في حالة الغياب وعدم الالتزام بالبصمة، مؤكدا ان هذا النظام هو الوحيد لإثبات عملية الحضور والانصراف وفق قرار البصمة الجديد.

وقال إن الوزارة لن تستثني أي موظف من البصمة إطلاقا التزاما منها بتطبيق القرارات الصادرة من الجهات الرقابية.

من جانب آخر، كشف المصدر عن أن الهيكل الجديد للوزارة والمزمع إقراره سيتم التعديل عليه، خاصة أن قطاع الطرق في طور الانتقال إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي تم اعتماد مديرها الجديد أخيرا، موضحا أن الهيكل الجديد سيشمل استحداث قطاعات وإدارات جديدة تتماشى والوضع القادم للوزارة.