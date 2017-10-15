الروضان يناقش لائحة العربات المتنقلة مع النواب والاقتصاديين

عاطف رمضان

ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن تسليم المواد التموينية للمشمولين بها مستمر كالعادة من المنافذ المحددة لذلك، نافية وجود أي بدائل أخرى للمواد التموينية في الوقت الحالي.

من جهة أخرى، يعتزم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقد حلقة نقاشية مع مختصين بمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالعربات المتنقلة خلال الأيام المقبلة. ويبذل الروضان جهودا مع النواب ورجال الأعمال والاقتصاديين لإنجاز هذه اللائحة بحيث تتضمن كل المقترحات البناءة التي تصب في مصلحة الشباب الراغبين في العمل الخاص من دون قيود تحد من انطلاقهم.