أسامة أبو السعود

أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري توجيهاته بمنع إقامة المخيمات على طريق الوفرة، وذلك تلبية لمطالب أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية حرصا على سلامتهم.

وقال مستشار في مكتب الوزير سعد العجمي إن الوزير الجبري أصدر توجيهاته بمنع المخيمات على طريق الوفرة بعدما اطلع على شكاوى أهالي المدينة، الذين أشاروا إلى مدى خطورة نصب المخيمات بالقرب من مدينة صباح الأحمد السكنية والطريق الوعر الذي مازال تحت الإنشاء، مما يتسبب في حوادث خطيرة. وأكد العجمي حرص الوزير الجبري على سلامة الأهالي وهو أمر لا يمكن التهاون معه.