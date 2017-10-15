بوربيع: فخورون برفع علم البلاد عالياً في هذا المحفل الرياضي الدولي

أشاد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة، د. حمود فليطح، بإنجاز منتخب الكويت للدراجات المائية في بطولة العالم للعبة ورفع علم الكويت واسمها عاليا في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب فليطح في بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، عقب استقباله في صالة التشريفات في المطار أمس السبت أبطال الكويت المشاركين في البطولة التي أقيمت بولاية أريزونا الأميركية في الفترة بين 30 سبتمبر الماضي و 9 أكتوبر الجاري عن بالغ سعادته واعتزازه بما حققه هؤلاء الأبطال من إنجاز رياضي كبير وحصاد مشرف من الميداليات يعتبر فخرا بحد ذاته.

من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي إلى البطولة مشرف عام لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي، حسين دشتي، إن منتخب الكويت حقق 13 ميدالية في بطولة العالم للعبة 2017 منها ثلاث ذهبيات فيما توزعت البقية بين فضية وبرونزية "مما وضعنا في الصدارة وهو إنجاز تاريخي لأبطال الكويت".

بدوره أعرب بطل الدراجات المائية محمد بو ربيع عن الاعتزاز الكبير بإحراز اللاعبين الكويتيين الميداليات في مختلف الفئات والفخر برفع علم البلاد واسمها عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي.

وأهدى بو ربيع وبقية أعضاء الفريق هذا الإنجاز الرياضي الكبير الى القيادة السياسية وجميع محترفي وهواة ألعاب الدراجات المائية.

وكان المنتخب الكويتي للدراجات المائية شارك في نهائيات بطولة العالم 2017 التي نظمها الاتحاد العالمي للعبة بوفد ترأسه دشتي وضم كلا من عبدالله بو ربيع وعبدالوهاب غازي مديرين للجهازين الإداري والفني.

وضم الوفد أيضا 11 لاعبا أساسيا بينهم عدد من أبطال العالم يتقدمهم المتألق محمد بو ربيع ومحمد الباز وعبدالرحمن العمر ويوسف البصيري وراشد الراشد ومحمد العنقة ووليد العدساني وسامي الجسمي وسالم المطوع ومحمد أحمد وقاسم جعفر.

وفضلا عن هؤلاء شارك أيضا ستة لاعبين مساعدين هم عبدالله مندني وعهدي المطوع وسعود الوزان وجاسم الرجيب وعبدالله الغانم وبندر البريهي وقد شارك في البطولة متسابقون من أكثر من 30 دولة يمثلون كل القارات.