قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (N2) والتي تشتــــــمل على (317) قسيمه بمساحة 2400 م.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناءً على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 26/6/2012.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافق 12/10/2017 - 15/10/2017موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 16/10/ 2017في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة .

والجدير بالذكر فقد حددت المؤسسة يوم الاربعاء الموافق 18/10/2017موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة .