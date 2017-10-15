قالت شركة (كامكو) للاستثمار ،إن أسعار النفط شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي أطول موجة ارتفاع منذ يوليو عام 2015 مع بلوغ أسعار العقود الفورية لمزيج برنت مستوى 60 دولارا أميركيا للبرميل.

وأضافت الشركة في تقرير متخصص أصدرته اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع جاء على خلفية تحسن الآفاق المستقبلية للطلب على النفط وتراجع المخزون الأميركي، لافتة إلى أن اتجاهات الأسعار خلال شهر أكتوبر الجاري مالت نحو التراجع.

وذكرت أن المحادثات الجارية بين روسيا والسعودية لم تعط أي إشارات فيما إذا كانت اتفاقية خفض الإنتاج سيتم تمديدها بعد انتهاء مدتها في مارس المقبل، مبينة أن احتمالات التمديد ما زالت قائمة نظرا إلى تأثيرها على أسواق النفط وتوقعات إعادة توازنه بشكل أسرع.