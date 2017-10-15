بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وإلحاق أضرار كبيرة في المرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الحرائق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس دونالد ترامب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.