اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري وذلك على هامش اعمال المؤتمر ال137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سانت بطرسبورغ بروسيا .



وتطرق الاجتماع الى اهم الملفات التي يبحثها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانيين ازائها اضافة الى بحث اوجه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

كما اجتمع الغانم مع رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال على هامش اعمال المؤتمر ، وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بما سيتم بحثه وتناوله بالمؤتمر وسبل تنسيق المواقف بين البرلمانين ازائها .

وحضر الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي وعضوا الشعبة النائبان يوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والنائبان صفاء الهاشم ومحمد الدلال وسفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني.