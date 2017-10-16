موضوع خاص أعدته مجلة التايم حول موضوع الكره في أميركا شاركت في صياغته مجموعة بارزة من المثقفين الأبرز في أوروبا وأميركا منهم رئيسة تحرير مجلة التايم السابقة نانسي غيبس، إيدي غلاودر وهو رئيس قسم الدراسات الأفرو – أميركية في جامعة برنستون المرموقة، جور غريشام المحامي المرموق والمؤلف الذي ترجمت كتبه إلى ما يقارب 42 لغة، بالإضافة لعضوة مجلس الشيوخ الأميركي، إلهان عمر، الأميركية من أصل صومالي، وغيرهم كثير. غلاف العدد كانت له دلالة خاصة حيث يحمل صورة لشخص مجهول لا يظهر سوى شعر رأسه وقدميه، أما يده اليمنى فهي مرفوعة إلى الأعلى بطريقة تذكرنا بالتحية الشهيرة لألمانيا النازية «هايل هتلر» وهذه اليد المرفوعة مكسوة بعلم أميركا. الفنانة التي رسمت هذا البورتريه كانت لها رسالة واضحة: أميركا تحمل الكره الاجتماعي الذي حمله النازيون تجاه كل من هو ليس بآري، هذا الكره الذي قاد المجازر وحروب وضحايا لم يعرف لها العالم مثيلا. الفنانة التي رسمت هذه اللوحة، إيدل رودريغز قالت عن لوحتها: هؤلاء الناس يختفون خلف العلم وخلف شعار الوطنية، لقد غيروا التعابير اللغوية من (التفوق العنصري للبيض) إلى (الوطنية البيضاء)، ولكن مهما اختلفت الشعارات فالعنصرية تظل هي ذاتها.

معظم دعوى التعصب والعنصرية تظهر وتأخذ صدى قويا في أوقات الازمات والظروف الاقتصادية الصعبة مثل التي تمر بها أميركا هذه السنين، الأميركان كما يعتقد الكاتب الأميركي جون ميكام، لا يمتلكون أي ثقة في حكوماتهم في الوقت الذي تتراجع فيه مداخل الأسر لتصبح أقل مما اعتادت عليه الاسر ذات الدخل المتوسط. في مثل تلك الحالات، وعندما يفقد المواطن الأميركي ثقته في كل شيء فإنه يرجع للشيء الأخير الذي لا يمكن للحكومة أن تأخذه منه: لون جلده!

في مدينة شارلوتفيل، صرح حكيم مجموعة الكي كي كي العنصرية ووجهها الإعلامي دافيد ديوك من فترة ليست ببعيدة: «نحن من سيقوم بتحقيق وعد الرئيس ترامب. هذا ما نؤمن به ولذلك صوتنا لدونالد ترامب. فهو الرئيس الذي وعدنا بإعادة أميركا إلينا، وهذا ما سنقوم بفعله».

قد يختلف دونالد ترامب مع تصريح دافيد ديوك، ولكن كيف بإمكاننا التأكد من ذلك؟ ألم يكن ترامب هو من بدأ حملته الانتخابية بالتشكيك في ميلاد أوباما في الولايات المتحدة؟ وكان بمثل هذه الحملة يؤجج المشاعر العنصرية للأميركان. أليست هذه القاعدة العريضة من البيض العنصريين جزءا من قاعدته الانتخابية؟ الحقيقة هي أن لأميركا تاريخا طويلا جدا من الكره والعنصرية، ويبدو أن الوضع اليوم لا يختلف عن هذا التاريخ. لقد كان ينظر للبيت الأبيض دائما على أنه صمام الأمان لكل غضب أو هياج عنصري ولكنه لم يعد كذلك خاصة عندما دخل العنصريون والشوفينيون والنازيون الجدد له من الباب الخلفي. منذ نجاح ترامب والاعتراضات والخروج للشارع لم تتوقف ولا يبدو أنها ستتوقف في القريب العاجل. أعتقد أن المطلوب اليوم من البيت الأبيض كبير جدا للحد الذي لا يمكنه في الواقع أن يحقق، والمسألة لا تخص فقط من هم داخله، ذلك أن الكره في أميركا له تاريخ طويل مازال يلقي بوزنة على الكثير من الأميركان أنفسهم.