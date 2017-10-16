استقبلت جمعية النجاة الخيرية وفدا من الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية ضم كلا من رئيس المنظمة د.أحمد مشرف الهيتي والمدير التنفيذي علي محمود علي، وعماد احمد ناصر مدير اللوجستي ويرافقهم ممثل وزارة الخارجية الكويتية محمد الخليفة وذلك لبحث التعاون في إغاثة النازحين العراقيين وتقديم الدعم الإنساني لهم. وكان في استقبال الوفد الزائر مدير المشاريع الإغاثية م.ثامر السحيب وعدد من مديري الإدارات في جمعية النجاة الخيرية.

وقد تم خلال الزيارة استعراض المشاريع الطبية والإغاثية والتنموية المقدمة للنازحين. والتي تهدف إلى تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتأهيلهم للعودة إلى مدنهم وقراهم التي خرجوا منها وإلى حياتهم الطبيعية، كما تم عرض فيلم حول المساعدات المقدمة من الكويت والتي تنوعت بين طبية وإغاثية ومخيمات ومدارس.

وقد أعرب وفد الجمعية الطبية العراقية عن شكره وامتنانه إلى الكويت وإلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعمه المتواصل وتوجيهاته للمؤسسات الخيرية الكويتية لتقديم المساعدات ومد يد العون للمتضررين بالعراق.

من ناحيته، رحب م.ثامر السحيب بالوفد الزائر، موضحا أن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الكويتية لإغاثة النازحين العراقيين. وأثنى السحيب على ما تقدمه وزارة الخارجية الكويتية من إشراف ودعم لكل الأنشطة الإغاثية خارج الكويت، وعلى التعاون الملموس من سفارة الكويت بالعراق.