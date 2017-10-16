اختيار الأبحاث الفائزة بناء على معايير المسابقة الدولية لمعرفة مدى مطابقة الأبحاث المقدمة مع الشروط

أنهت الأمانة العامة للأوقاف فعاليات «مسابقة الكويت الدولية العاشرة لأبحاث الوقف»، التي انطلقت عام 1999م، وهي إحدى المشاريع العلمية الستة عشر التي تنفذها الأمانة العامة للأوقاف ممثلة للكويت في إطار الدور المنوط بها باعتبارها «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد في العاصمة الاندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر سنة 1997م، ويعلن عن المسابقة مرة كل سنتين، وتقام تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وتم عقد عشر دورات منها على مدى السنوات الثمانية عشرة الماضية.

وفي هذا الإطار، صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد عبدالله الجلاهمة بأنه قد شارك في مسابقة الكويت الدولية العاشرة لأبحاث الوقف باحثون من دول عدة من أنحاء العالم كافة، معلنا عن الفائزين بالمسابقة العاشرة على النحو الآتي: بالنسبة للموضوع الأول «حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير المؤسسات الوقفية»: تم حجب كل من الجائزتين الأولى والثانية، نظرا لعدم تمكن أي من المشاركين من الحصول على الدرجة التي تؤهلهم للتنافس على أي منهما، في حين حصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف دولار كل من: د.إسماعيل مومني ود.أمين عويسي (بحث مشترك) من الجمهورية الجزائرية.

أما بالنسبة للموضوع الثاني «دور الوقف في رعاية الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية»، فقد فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف دولار رامي عيد بحبح من جمهورية مصر العربية، في حين حجبت الجائزة الثانية لعدم تمكن أي من المشاركين من الحصول على الدرجة التي تؤهلهم للتنافس عليها، أما الجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف دولار فقد حصل عليها لبيض بوبكر من الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الجلاهمة - ممثلا للأمانة العامة للأوقاف - بالشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايته للمسابقة، ودعمه واهتمامه، وللجنة الإشراف على تحكيم مسابقة الكويت الدولية العاشرة لأبحاث الوقف، ولجميع الجهات والمسؤولين والعاملين والباحثين، الذين أسهموا في خدمة سنة الوقف النبوية الشريفة، مقدما التهاني للفائزين منهم، ومتمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ للفوز في هذه المسابقة عبر مشاركتهم في المسابقات القادمة.

ونوه الجلاهمة إلى أن الإشراف على المسابقة كان من خلال «لجنة الإشراف على تحكيم مسابقة الكويت الدولية العاشرة لأبحاث الوقف»، التي تتكون من أكاديميين مختصين دوليين، وتم من خلالها الاطلاع على الأبحاث الواردة قبل عرضها على التحكيم العلمي، موضحا أن اختيار الأبحاث الفائزة كان بناء على معايير المسابقة الدولية، وذلك لمعرفة مدى مطابقة الأبحاث المقدمة لشروط المسابقة واعتمادها من قبل اللجنة، وتهدف المسابقة للخروج بمقترحات وآراء عملية تخدم المؤسسات الوقفية، بما يعود بالنفع على حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها. أشار إلى أنه سيتم مطلع السنة القادمة (يناير 2018م) الإعلان عن المسابقة الحادية عشرة.