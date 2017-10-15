

حث رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ احمد المشعل مسؤولي الادارة العامة للطيران المدني على بذل الجهد والحرص والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ مشروع مبنى الركاب المساند (تي فور) في مطار الكويت الدولي بغية انجازه في الموعد المحدد.

وذكر الجهاز في بيان صحفي ان المشعل قام اليوم بزيارة ميدانية للاطلاع على اخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع حيث شاهد عرضا مرئيا لمراحل التنفيذ قدمه القائمون على المشروع.

وقال ان المشعل اكد لمسؤولي الادارة استعداد الجهاز لتذليل اي صعوبات وعقبات تعوق انجاز هذا المشروع الحيوي تلافيا لحدوث اي تاخير يعرقل استلامه في موعده المحدد.

وافاد البيان بأن هذا الزيارة تأتي في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز المتابعة لتفقد المشروعات الحكومية والأعمال الجارية.

وكان في استقبال المشعل ونائبه د.رنا الفارس والوفد المرافق لهما مدير عام الادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ونائبه لشؤون التخطيط والمشاريع عماد الجلوي ومجموعة من مهندسي الادارة القائمين على المشروع اضافة الى جهاز المقاول وفريق استشاري الاشراف في المشروع.