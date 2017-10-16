أسامة أبو السعود

افتتـــح وكيــــل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية د.وليد الشعيب مبنى دار القرآن الكريم بمنطقة صباح الناصر ليخدم قطاعا كبيرا من النساء في الفترتين الصباحية والنسائية.

وقال د.الشعيب في تصريح عقب افتتاح المبنى الجديد بحضور مدير ادارة الدراسات الاسلامية د.فهد الجنفاوي ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حريصة على تأدية رسالتها في حفظ كتاب الله وترتيله. وأشار الشعيب الى ان وزارة الاوقاف تقوم بدورها الريادي في نشر صحيح الدين والمفاهيم الاسلامية الوسطية التي تنبذ العنف والتطرف والإرهاب من خلال ما يقارب 100 دار من دور القرآن.

وكشف د.الشعيب ان هناك العديد من المشاريع الاخرى التي تسعى وزارة الاوقاف حاليا لتنفيذها سواء من خلال ميزانية وزارة الاوقاف او بواسطة الشراكة مع المتبرعين.

من جانبه، قال د.فهد الجنفاوي انه وبعد مرور 45 عاما على انشاء اول دار للقرآن الكريم في الكويت ازداد عددها ليصل الى 100 دار في مختلف مناطق الكويت وتخدم اكثر من 20 ألف دارس ودارسة من مختلف الجنسيات والمستويات العلمية.

من جانبه، اكد نائب رئيس لجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية م.سليمان السويلم ان مركز صباح الناصر هو احد الانجازات التي تضاف لسلسلة انجازات وزارة الاوقاف في انشاء المباني، حيث تبلغ مساحة ارض المشروع 1200 متر مربع ومساحة القسيمة 1000 متر موزعة على 4 ادوار بمساحة اجمالية 3775 مترا مربعا وتحوي 22 فصلا دراسيا، مؤكدا ان المبنى مزود بجميع التجهيزات الفنية والهندسية وفق احدث الطرز المعمارية الحديثة.