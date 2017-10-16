أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي ان وزارة الأوقاف اتخذت الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام البصمة على الأئمة والمؤذنين تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء، نافيا تطبيق نظام البصمة على الأئمة والمؤذنين قبل وبعد كل صلاة.

وقال عمادي، في تصريح صحافي، ان قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة وجه كتابا الى قطاع المساجد يطلب فيه تحديد مواعيد الحضور والانصراف وذلك لاستكمال التصور الشامل الذي ستتم مناقشته في قطاع الشؤون الإدارية والمالية لوضع الآلية المناسبة لتطبيق قرار البصمة على الأئمة والمؤذنين، لا سيما ان وقت عملهم مرتبط بالصلوات الخمس وليس كباقي موظفي الدولة والذين يبدأ دوامهم في الصباح وينتهي في الظهيرة.

واوضح عمادي ان نظام البصمة مطبق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ العام 2001م الا ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 أوجب البصمة على شاغلي الوظائف الاشرافية ومن بلغت خدمتهم 25 عاما.

واضاف عمادي: اما فيما يتعلق بالأئمة والمؤذنين فقد سعت وزارة الأوقاف الى استثنائهم من نظام البصمة المطبق وذلك من خلال كتاب وجهته الوزارة الى مجلس الخدمة المدنية لعدة أسباب منها عدم توافر أجهزة في الوقت الحالي وطبيعة عمل الأئمة والمؤذنين في صلواتهم الخمس، الا ان مجلس الخدمة المدنية رفض الطلب.