

اشاد رئيس مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالقادر عبيد بالتجربة الرقابية "العريقة" لديوان المحاسبة الكويتي التي تعد مثالا يحتذى به في تطوير العمل الرقابي اقليميا ودوليا.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان صحفي اليوم ان تصريح المسؤول الاماراتي جاء خلال زيارة قام بها لتقديم الدعوة للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدققين الداخليين المقرر عقده في امارة (دبي) خلال الفترة من 6 الى 9 مايو المقبل.

ووفقا للبيان فقد اعتبر المسؤول الاماراتي استضافة (المؤتمر العالمي) امتدادا لاستضافة جمعية المدققين الاماراتية فعاليات مؤتمر رؤوساء جمعيات المدققين الداخليين العالمية عام 2014 بمشاركة 82 دولة.

وأفاد بأن الاطار العام للمؤتمر سيناقش دور الابداع في التواصل العالمي باعتباره عنصرا اساسيا للتدقيق الداخلي لما له من دور فعال في تطوير كفاءة العمل الرقابي.

وأوضح ان المؤتمر سيناقش ايضا اهمية ودور التدقيق الداخلي والترادف بين اجهزة الرقابة واقسام التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية فضلا عن التحديات التي تواجه التدقيق الداخلي لاسيما الالكترونية منها وكيفية اعداد الخطط الخاصة به.

وأكد اهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته على اداء الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية التي اصبحت تولي اهتماما كبيرا بعمليات التدقيق الداخلي وتوطيد اصول الحوكمة.

ولفت الى قيام العديد من اجهزة الرقابة العربية بإصدار العديد من القوانين الخاصة بالتدقيق الداخلي الذي يعد ركيزة اساسية في عملها.