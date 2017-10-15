بدأت اللجنة العربية المشتركة للبيئة والتنمية اليوم أعمال دورتها الـ19 برئاسة دولة الكويت تحضيرا لاجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة يوم الخميس المقبل.

وقال مدير ادارة العلاقات الدولية بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت رئيس الاجتماع رائد الحسيني ان الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات الخاصة بالبيئة في المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء البيئة العرب ومكتبه التنفيذي وفي مقدمتها تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الحسيني أن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لاسيما ما يتعلق بسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

وأكد أهمية مراعاة البعد البيئي في عملية التنمية المستدامة موضحا أنه "لا تنمية مستدامة دون استدامة بيئية حقيقية ". وأشار الى بحث عملية تطوير وتحديث النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

من جهته قال مدير ادارة البيئة بجامعة الدول العربية جمال جاب الله في تصريح له ان الاجتماع يناقش 28 بندا تتناول مختلف العمل البيئي العربي المشترك في مقدمتها التصديق على مرفق البيئة العربي ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود بشأن التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في المفاوضات الخاصة بها الى جانب مناقشة الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري وكل من السودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن.

وقال جاب الله ان الاجتماع يناقش أيضا الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ومتابعة سير أعمال آلية التنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ بالاضافة للتحضير للمشاركة العربية في اجتماعات الجمعية البيئية المقبلة في نيروبي.