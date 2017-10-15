

يقوم وفد حكومي كويتي مشترك يمثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت بزيارة الى دولة الامارات وذلك للاطلاع على قوانين التنظيم العقاري واتحاد الملاك في اماراتي أبوظبي ودبي.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي ان الزيارة تأتي في اطار التعاون المشترك للاطلاع على أبرز القوانين واللوائح التنفيذية لها والاجراءات المنظمة في مجالي التنظيم العقاري والبيع على المخططات.

وأضافت ان الزيارة التي تستمر خمسة أيام تشمل الاجتماعات مع مسؤولي دائرة التخطيط العمراني والبلديات في امارة ابوظبي وزيارة بعض مشاريع المطورين العقاريين في جزر (الريم) و(المارية) و(السعديات) و(ياس) ومسؤولي دائرة الاراضي والأملاك في امارة دبي ومعاينة المشاريع العقارية فيهما.

وأعربت بن ناجي عن الامل بأن تحقق الزيارة الاهداف المنشودة منها في اطار التخطيط العمراني والمشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين.

واكدت حرص المؤسسة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب المطور العقاري ووضع تصور شامل ودراسة تفصيلية لآلية المشاريع الاسكانية والاستثمارية بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في مجال الرعاية السكنية والتنمية العمرانية وبما يعود كذلك بالنفع العام للقطاع العقاري بدولة الكويت.

واوضحت بن ناجي "ان المؤسسة حاليا بصدد مرحلة تأهيل الشركات الخاصة لطرح مشروع السكن الاستثماري لمستحقي الرعاية السكنية عن طريق مطور عقاري لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

واشارت الى ان المؤسسة دعت في الاونة الاخيرة الشركات المتخصصة للتأهيل ومشاركة القطاع الخاص في تطوير خمس فرص استثمارية منها ثلاث في مدينة جابر الاحمد السكنية واثنين في مدينة صباح الاحمد السكنية.

ويضم الوفد الحكومي الى جانب بن ناجي كلا من نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أحمد الفارس.

ويشمل الوفد ايضا مدير ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل هيام المحري ومدير ادارة تحديد الملكية في بلدية الكويت المهندس هشام البلام ومستشار شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر الرميح ورئيس قسم التخطيط والدعم الفني بالمؤسسة المهندس أحمد الانصاري ورئيس قسم ادارة الاصول والمخاطر بالمؤسسة كوثر جمال.