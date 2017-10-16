تكريم فريق العمل بشركة نفط الكويت لحملتها التوعوية

أعلنت لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي نتائج مسابقة الكويت الكبرى الرابعة والأربعين لصيد السمك (الحداق) فوز يوسف يعقوب الماجد بالمركز الأول وبالجائزة المالية الكبرى ومقدارها ألف دينار من فئة أعلى وزن وبمجموع 29كم، وحقق علي سليمان السعيد المركز الثاني بـ 17.900كم وبجائزة مقدارها 750 دينارا، فيما حقق محمد جاسم الشرقاوي المركز الثالث بـ 15كم وجائزة مقدارها 500 دينار.

وشارك في المسابقة 94 طرادا و163 متسابقا (حداقا)، فيما انطلقت صباح يوم أمس الأول من ساحل النادي بالسالمية إلى منطقة الركسة البحرية الغنية بالأسماك، لتبدأ عملية الصيد التي امتدت حتى الساعة الرابعة عصرا، أعقبها عملية الفرز والوزن التي أقيمت على ساحل النادي بإشراف لجنة متخصصة شكلها النادي ضمت جاسم محمد علي وناصر راشد العجمي من الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، وطارق التوحيد من ديوانية صيادي الأسماك في الفنطاس، وجلال الشمري من النادي البحري.

وجاءت نتائج المسابقة للمراكز من الرابع إلى العاشر والتي خصص لها جائزة مالية بقيمة 200 دينار بفوز رضا عبدالله الخليفي بالمركز الرابع وبمجموع 12.250كم، وخامسا عبدالله حمزة جراغ بـ 10.200، وسادسا فيصل بدر حسين بـ 6.450كم، وسابعا حمد وليد الدويسان بـ 6.200 كم، وثامنا هاني عبدالله الصقران بـ 5.900 كم، وتاسعا علي محمد الخليفي بـ 5.750 كم، وعاشرا وليد خالد الغريب بـ 5.200 كم، وقام رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري، وأمين السر العام المساعد محمد الفارسي، ورئيس لجنة العلاقات محمود أبو القاسم، بتوزيع الكؤوس والجوائز المالية على الفائزين في نهاية المسابقة، على جانب تكريم شركة نفط الكويت ممثلة بموجه فريق عمل الموارد البشرية في الشركة، وبأعضاء فريق العمل للحملة التوعوية التي نظمتها الشركة للحفاظ على الحياة البحرية وتحت شعار «لا للصيد بأقفاص السمك، لا للصيد بالشبك، لا لرمي المخلفات بالبحر، لا لرمي المخطاف»، وقد قام الفريق بجهود طيبة ومتميزة بتزويد المتسابقين بطفايات حريق وأطواق نجاة، وتنظيم ورشة عمل إرشادية حول وسائل الأمن والسلامة إلى جانب توفير سيارة إسعاف وتقديم وجبات فطور وهدايا للمتسابقين وللجمهور.

من جانبه، أشار الفارسي الى أن النظام الجديد للمسابقة واعتمادها على الوزن قد ساهم بشكل كبير في توسيع نطاق المشاركة، إلى جانب التعاون الكبير الذي قدمته شركة نفط الكويت، وأضاف: حصيلة الصيد كانت جيدة، فيما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المشرف العام للجنة التراث حامد السيار، وفرق الفحص والمراقبة والفرز، كما أشاد بالجهود الكبيرة للمؤرخ الشعبي ثامر السيار في إعداد منصة تتويج معبرة وطريفة.