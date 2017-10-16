حثّ رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل مسؤولي الادارة العامة للطيران المدني على بذل الجهد والحرص والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ مشروع مبنى الركاب المساند (تي فور) في مطار الكويت الدولي بغية انجازه في الموعد المحدد.

وذكر الجهاز في بيان صحافي ان المشعل قام امس بزيارة ميدانية للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث شاهد عرضا مرئيا لمراحل التنفيذ قدمه القائمون على المشروع. ووفقا للبيان فقد اكد الشيخ المشعل لمسؤولي الإدارة استعداد الجهاز لتذليل اي صعوبات وعقبات تعوق انجاز هذا المشروع الحيوي تلافيا لحدوث اي تأخير يعرقل تسلمه في موعده المحدد.

وأفاد البيان بأن هذه الزيارة تأتي في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز المتابعة لتفقد المشروعات الحكومية والأعمال الجارية.

وكان في استقبال الشيخ المشعل ونائبه د.رنا الفارس والوفد المرافق لهما مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ونائبه لشؤون التخطيط والمشاريع عماد الجلوي ومجموعة من مهندسي الإدارة القائمين على المشروع، اضافة الى جهاز المقاول وفريق استشاري الإشراف في المشروع.