بشرى شعبان

كشف نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للشؤون المالية والإدارية أنور الأنصاري عن إطلاق خدمة «أون لاين» لمراجعي الهيئة بغية التسهيل على ذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في عمل الهيئة وتقديم خدماتها. وأضاف انه بإمكان ذوي الإعاقة من المسجلين بالهيئة الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال موقع الهيئة للحصول على عدة خدمات والتسجيل للحصول عليها دون الحاجة لمراجعة الهيئة، موضحا انه بإمكان ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة فتح ملف طبي جديد وعدد من الخدمات الأخرى مثل التسجيل لطلب لوحة المرور والتسجيل لطلب المخصصات المالية وغيرها من بنك الائتمان، إضافة إلى أولوية الرعاية السكنية.

وأشار إلى انه تم وضع شروط للدخول على الموقع والاستفادة من هذه الخدمة، منها ان تكون شهادة الإعاقة حديثة وأن تكون شهادة المكلف بالرعاية مجددة وحديثة لمن يرغب في استكمال الإجراءات المترتبة عليها مثل إجراءات التقاعد.

ولفت الى انه يتم تسلم كلمة السر والتوقيع على الإقرار والتعهد في مقر الهيئة، وذلك حفاظا على سرية البيانات وضمان الاطلاع عليها من صاحب العلاقة لما تحتويه من بيانات خاصة ومالية حساسة.

من جانبها، كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في الهيئة هنادي المبيلش في تصريح مماثل لـ «كونا» انه تم الانتهاء من ميكنة إجراءات التقاعد للمعاق والمكلف بالرعاية بشرط تجديد شهادتي الإعاقة والمكلف بالرعاية لتتم مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهة العمل بكتاب رسمي يصدر من النظام الآلي.

وشددت المبيلش على ضرورة تجديد شهادة الإعاقة وتسلم صلاحيات الدخول من الهيئة للاستفادة من المميزات الآلية التي تقدمها الهيئة عبر الموقع الإلكتروني (www.pada.gov.kw) ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية والبوابة الإلكترونية.

وفي الإطار ذاته، كشفت مراقب الإعلام في الهيئة ضحى الخميس عن تفعيل الهيئة لمواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع أخبار وقرارات الهيئة، لافتة إلى تخصيص أرقام للتواصل مع المراجعين عبر خدمة الواتساب على مدار الساعة، مبينة انه عبر هذه الأرقام ترد الهيئة على كل استفسارات المراجعين ومتابعة سير إنجاز المعاملات.