عادل الشنان

أعلن رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي عن تدشين ورشة عمل بعنوان «نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات البيئية» مساء امس بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن الموسم التدريبي الزراعي والبيئي الثالث الذي تنظمه جمعية أصدقاء النخلة، حيث اشرف على الورشة د.مهدي غلوم ود.سعد الشراح بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، مؤكدا ان المحاضرين شرحوا أهمية البرامج لنظم الجغرافية وطرق الاستفادة منها وكيفية معالجة المعلومات البيئية وتم عمل تطبيقات عملية في الورشة من قبل المشاركين.

وتوجه دشتي بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد على دعمه لأنشطة وبرامج وفعاليات جمعية أصدقاء النخلة لتأدية رسالتها في نشر وعي بيئي مجتمعي.

من جهة أخرى، أشاد دشتي بمبادرة د.إبراهيم دشتي تحت عنوان «الجابرية خضراء» التي أقيمت يوم أمس بسواعد شبابية وطنية تطوعية، حيث باشروا بزراعة بعض فسائل النخيل والسدر، بالإضافة إلى الورود والشتلات الأخرى بهدف تحويل منطقة الجابرية إلى منطقة خضراء من خلال رفع التوعية البيئية والتشجيع على التشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وأيضا تحويل المنطقة إلى متنفس طبيعي، وذلك بمشاركة جمعية أصدقاء النخلة وفريق المليون سدرة وجمعية الجابرية التعاونية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من شركات القطاع الخاص.